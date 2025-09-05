Allemagne : la réaction franche de Joshua Kimmich

Après la défaite 2-0 de l’Allemagne face à la Slovaquie, ce jeudi soir à Bratislava, lors des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026, Joshua Kimmich n’a pas mâché ses mots. Le capitaine de la Mannschaft a rappelé la réalité crue d’une équipe qui rêve de Coupe du Monde, après son sacre en 2024, mais peine déjà à se qualifier. « Nous avons parlé avant le match de remporter le Mondial, mais il faut d’abord se qualifier. Si nous jouons comme aujourd’hui, ce ne sera pas simple », a-t-il averti, visiblement frustré par une prestation collective sans inspiration.

Pour le milieu du Bayern, le problème dépasse la tactique : il est avant tout mental. « Après une minute, on concède déjà une occasion sur corner. Inutile de parler de système ou de schéma de jeu, c’est uniquement une question d’état d’esprit », a affirmé Kimmich, pointant une attitude trop souvent insuffisante ces derniers mois. Son constat rejoint celui de Julian Nagelsmann, sans intensité ni engagement, l’Allemagne n’ira nulle part sur la route de la Coupe du Monde 2026. Le message est passé. Probablement que le retour de blessure de Jamal Musiala fera grand bien aux Allemands.