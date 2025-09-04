Allemagne : l’énorme coup de gueule de Julian Nagelsmann après la défaite contre la Slovaquie

Interrogé après la défaite surprise (0-2) de l’Allemagne contre la Slovaquie, ce jeudi soir, dans le cadre des éliminatoires à la prochaine Coupe du Monde, Julian Nagelsmann, sélectionneur des quadruples champions du monde, n’a pas caché sa frustration. Furieux, le coach de 38 ans s’en est pris ouvertement à ses joueurs…

«À part deux ou trois joueurs blessés, ce sont les meilleurs joueurs que nous ayons en Allemagne. La prochaine fois, il faudra peut-être faire appel à des joueurs moins talentueux, mais qui donneront tout sur le terrain. J’ai confiance en mes joueurs, mais être simplement meilleur que l’adversaire ne suffit pas si l’on ne fait pas preuve de volonté et d’envie. Pourquoi pensez-vous qu’une équipe comme Wiesbaden a failli faire match nul 2-2 contre le FC Bayern ? Ce n’est pas parce qu’ils ont plus de qualités, mais parce qu’ils ont fait preuve d’émotion et d’envie». Voilà qui est dit !