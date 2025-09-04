Qualifications Coupe du Monde 2026 : la Slovaquie réalise l’exploit contre l’Allemagne, l’Espagne et la Belgique déroulent

En attendant les débuts de l’équipe de France, opposée à l’Ukraine, les qualifications à la Coupe du Monde 2026 se poursuivaient ce jeudi soir avec cinq rencontres programmées à 20h45. Dans le groupe A, l’Allemagne défiait la Slovaquie au Národny Futbalovy Stadión. Emmenés par Wirtz, Kimmich ou encore Woltemade, les hommes de Julian Nagelsmann sont finalement tombés de haut. Surpris par Hancko juste avant la pause (1-0, 42e), les quadruples champions du monde craquaient encore au retour des vestiaires.

Sur une longue ouverture de Gyömbér, Strelec se jouait de Rudiger avant d’envoyer un tir enroulé du gauche dans la lucarne opposée de Baumann (2-0, 55e). Dans la dernière demi-heure, les Allemands poussaient mais butaient inlassablement sur le bloc des Sokoli. Avec cette victoire de prestige, la Slovaquie prend la tête de la poule. Toujours dans le groupe A, l’Irlande du Nord s’est, de son côté, défait du Luxembourg grâce à trois réalisations signées Reid (7e), Charles (46e) et Devenny (69e). Score final : 3 buts à 1.

L’Espagne et la Belgique déroulent

Dans les autres affiches du soir, la Bulgarie accueillait l’Espagne et le suspens n’a pas duré longtemps. Portée par une réalisation précoce d’Oyarzabal (0-1, 5e), la Roja a ensuite globalement déroulé son football. Avant la pause, Cucurella et Merino ont participé à la fête pour permettre aux Espagnols de vivre une soirée très tranquille. Jamais inquiétés, les hommes de Luis de la Fuente prennent la tête du groupe, juste devant la Turquie, venue à bout de la Géorgie (3-2) un peu plus tôt. Dans le groupe G, les Pays-Bas ont quant à eux été accroché face à la Pologne (1-1).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Slovaquie 3 1 +2 1 0 0 2 0 4 Allemagne 0 1 -2 0 0 1 0 2

Portés par une réalisation de Dumfries (28e), les Néerlandais pensaient s’offrir un troisième succès consécutif mais en fin de rencontre Cash égalisait finalement (80e) pour permettre aux siens de décrocher un point (1-1). Enfin, dans le groupe J et quelques heures après la victoire du Pays de Galles face au Kazakhstan (1-0), la Belgique a confirmé son statut de favori sur la pelouse du Liechtenstein. En démonstration, les Diables Rouges ont fait le spectacle avec un succès large (6-0). Les buteurs de la soirée ? De Cuyper (29e), Theate (60e), De Bruyne (62e), Fofana (90+1e) et un doublé de Tielemans (46e, 70e, sp).

Tous les résultats de 20h45

Groupe A

Slovaquie 2-0 Allemagne : Hancko (42e) et Strelec (55e)

Luxembourg 1-3 Irlande du Nord : Dardari (30e) / Reid (7e), Charles (46e) et Devenny (69e)

Groupe E

Bulgarie 0-3 Espagne : Oyarzabal (5e), Cucurella (30e) et Merino (38e)

Groupe G

Pays-Bas 1-1 Pologne : Dumfries (28e) / Cash (80e)

Groupe J

Liechtenstein 0-6 Belgique : De Cuyper (29e), Theate (60e), De Bruyne (62e), Tielemans (46e, 70e, sp) et Fofana (90+1e)