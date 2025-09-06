Menu Rechercher
Commenter 6
RDP CDM

Michael Olise illumine la presse française, Raphinha crie au scandale et dénonce un employé de Disney

Michael Olise fait forte impression avec les Bleus, Raphinha alerte sur un acte raciste à Disney, le calendrier infernal du Real Madrid, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.

Par vdevillaire
2 min.

Michael Olise encore décisif en Bleu

C’est Michael Olise qui est mis en lumière sur la Une de L’Equipe ce matin. "Le chant d’Olise", placarde le journal. Le milieu offensif a brillé lors de la victoire de sa sélection et confirme son statut de meneur de jeu moderne. Auteur de l’ouverture du score et véritable chef d’orchestre offensif, il a impressionné par sa justesse technique, ses déplacements intelligents et sa capacité à fluidifier le jeu. Didier Deschamps a salué son rôle de liant essentiel, capable d’alterner entre l’axe et le côté droit. Avec une première mi-temps quasi-parfaite, Olise a montré qu’il savait à la fois marquer, créer et accélérer le tempo. Moins en vue après la pause, il est néanmoins à l’origine des actions décisives, dont celle du but de Mbappé. La réussite de Deschamps c’est d’avoir mis Olise en numéro 10 dans son 4-2-3-1.

La suite après cette publicité

Raphinha dénonce un scandale à Disney

Raphinha a exprimé son indignation après un incident à Disneyland Paris et a indiqué que le personnel avait ignoré son fils. Dans un post publié sur son compte Instagram, le Brésilien a partagé sa déception et laisse entendre que ce comportement pouvait avoir des motivations raciales. « Vous êtes censés rendre les enfants heureux, pas les snober. Je préfère dire que c’était du snobisme, pour ne rien dire d’autre. Vous êtes une honte. Pourquoi avoir dans les bras tous les enfants blancs et pas mon fils ? Il voulait juste un check et un câlin. Heureusement, il ne comprend pas. Cet employé est une honte : on ne traite pas un enfant comme ça. »

Xabi Alonso face à l’intense calendrier du Real Madrid

On reste en Espagne, avec de l’actu madrilène. Xabi Alonso prépare son « plan B » pour gérer l’intense calendrier du Real Madrid jusqu’au Clasico du 26 octobre. Après avoir surtout utilisé un noyau d’une quinzaine de joueurs, il compte désormais ouvrir la rotation à des éléments comme Ceballos, Fran García, Alaba, Gonzalo Garcia, Asencio et même Rodrygo, qui a eu un rôle limité jusqu’ici. Avec douze matchs en seulement 44 jours, l’entraîneur juge indispensable de ménager ses cadres et d’impliquer davantage son effectif complet. Les absences de Bellingham, Endrick, Camavinga et Mendy devraient aussi redistribuer les cartes. Le message est clair : tout le monde aura sa chance dans cette phase cruciale.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (6)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

CDM
Barcelone
France
Real Madrid
Raphinha
Xabi Alonso
Michael Olise

En savoir plus sur

CDM Coupe du Monde
Barcelone Logo Barcelone
France Flag France
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Raphinha Raphinha
Xabi Alonso Xabi Alonso
Michael Olise Michael Olise
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier