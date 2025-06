Kylian Mbappé porte plainte contre le PSG pour harcèlement moral !

Décidément, l’histoire entre Kylian Mbappé et le PSG se poursuit sur le plan judiciaire. Il y a déjà le litige financier, avec les 55 M€ réclamés par le clan Mbappé au club de la capitale. Il y a désormais la plainte contre X pour harcèlement moral déposée par Kylian Mbappé. Comme révélé par l’AFP, une information judiciaire a été ouverte mardi contre X pour harcèlement moral après une plainte déposée par le joueur contre le Paris Saint-Germain, et deux juges d’instruction ont été saisis pour s’occuper de ce nouveau dossier.

La suite après cette publicité

Alors, de quoi s’agit-il exactement ? Pourquoi Mbappé estime avoir été harcelé par le PSG ? Eh bien pour le savoir, il faut revenir en 2022 d’abord, lorsque le PSG annonçait à la surprise générale la prolongation de son attaquant vedette. Ce dernier posait ainsi fièrement aux côtés de Nasser Al-Khelaïfi avec un maillot floqué 2025, soit la nouvelle date de fin de contrat. En réalité, la dernière année était optionnelle, et c’est en tant que joueur libre que Mbappé a quitté le PSG pour rejoindre le Real Madrid en 2024.

La suite après cette publicité

Mbappé dénonce une tentative d’extorsion de signature

En 2023 donc, face à cette situation explosive, le PSG avait décidé de mettre la pression sur le joueur, pour le faire prolonger, en utilisant la technique du loft, utilisée à de multiples reprises (et dans d’autres clubs également). C’est cette période que le joueur dénonce à travers sa plainte. En effet, la plainte a été déposée le 16 mai pour harcèlement moral et tentative d’extorsion de signature. A l’époque, le joueur avait tenu bon face à un Nasser Al-Khelaïfi remonté par la décision de son joueur de ne pas poursuivre l’aventure. Le président parisien, de son côté, estimait que le joueur avait trahi sa parole.

Mbappé avait été finalement réintégré au groupe peu après le début de saison, grâce notamment à l’entraîneur Luis Enrique. Ce dernier ne l’a pas non plus ménagé par la suite, n’hésitant pas à le remplacer plus souvent que ses prédécesseurs, aidé aussi par la situation contractuelle du joueur et son départ annoncé au Real Madrid. Kylian Mbappé ne relâche en tout cas pas la pression auprès du PSG !