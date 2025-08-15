Menu Rechercher
Rennes : le but de Ludovic Blas face à l’OM

Par Josué Cassé
1 min.
Ludovic Blas célèbre sous le maillot du Stade Rennais @Maxppp
Rennes 1-0 Marseille

En infériorité numérique pendant plus d’une heure de jeu, le Stade Rennais a finalement terrassé (1-0) l’Olympique de Marseille lors de la première journée de L1 de cette saison 2025-2026. Valeureux, les Rennais ont exulté sur une réalisation de Ludovic Blas.

L1+
Le premier but de l’histoire de @ligue1plus est signé Ludovic Blas ! 😍

#SRFCOM (1-0)
Entré en fin de match, l’attaquant rennais profitait d’un service de Quentin Merlin et du positionnement douteux de Leo Balerdi pour filer vers le but. Sans trembler, il trompait finalement Rulli d’un plat du pied gauche (90+1e).

Pub. le - MAJ le
