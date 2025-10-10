Un nouveau président au conseil d’administration du Stade Rennais

Le Stade Rennais connaît encore un peu de remue-ménage en interne. Alors qu’Habib Beye est toujours contesté dans son vestiaire, comme nous vous l’expliquions hier, la présidence du conseil d’administration change de tête.

La suite après cette publicité

Après 7 ans au club, Alban Gréget a quitté son poste pour le laisser à Guillaume Cerutti. Ce dernier «travaille auprès de la famille Pinault depuis une dizaine d’années. Il est Président de Pinault Collection et Président du Conseil d’Administration de Christie’s, société dont il a aussi été le PDG entre 2016 et 2025.»