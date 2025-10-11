Monaco : le message émouvant de Denis Zakaria pour Adi Hütter
L’AS Monaco et Adi Hütter se sont officiellement séparé après un peu plus de deux ans de collaboration. L’Autrichien de 55 ans, arrivé en juillet 2023, a été remercié suite à un début de saison jugé mitigé. Malgré son expérience en Bundesliga et son passage remarqué à l’Eintracht Francfort, Hütter n’a pas réussi à maintenir les Asémistes sur la trajectoire attendue, contraignant le club princier à se séparer de son entraîneur.
Dans ce contexte, Denis Zakaria a tenu à adresser un message très personnel à son ancien coach : « ce fut un honneur de travailler avec toi, Coach. Tu m’as tellement appris et tu m’as toujours motivé à m’améliorer. Merci pour ta confiance, ta passion et ton inspiration. Je te souhaite le meilleur et beaucoup de succès pour ton prochain chapitre ». Le milieu suisse a salué l’influence et le soutien de Hütter, soulignant le respect et l’admiration partagés entre le joueur et l’entraîneur durant cette période sur le Rocher. Désormais, l’AS Monaco a confié la responsabilité de son équipe première à Sébastien Pocognoli.
