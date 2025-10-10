L’AS Monaco se sépare d’Adi Hütter

Nommé à la tête de l’AS Monaco en juillet 2023, Adi Hütter avait été attiré sur le Rocher par Thiago Scuro. Ancien dirigeant dans la galaxie Red Bull, Scuro avait fait le choix de nommer un autre ex-pensionnaire du groupe autrichien, qui avait entraîné le RB Salzbourg de 2014 à 2015. Adi Hütter arrivait d’ailleurs en principauté avec l’étiquette d’un coach pratiquant le beau jeu. Une réputation acquise grâce à son passage en Bundesliga, à l’Eintracht Francfort.

Pour sa première saison en France, Hütter a réalisé de belles choses en terminant à la deuxième place, à neuf points du Paris Saint-Germain et six devant la sensation brestoise. La saison suivante, Monaco a cédé son statut de vice-champion de France à Marseille, mais l’ASM assurait le principal : une qualification directe en Ligue des Champions grâce à sa troisième place. Cette année, le club de la Principauté est cinquième du classement après sept journées, mais les critiques sont légion.

Deux ans et puis s’en va

Même s’il doit composer avec un mercato rapidement remis en question, Hütter peine à trouver une ligne directrice. Capable de tenir tête à Manchester City et de subir une humiliation face au Club Bruges (1-4), l’équipe asémiste reste difficile à prévoir. Face à ce constat, Monaco a choisi de se séparer de son coach. «L’AS Monaco annonce le départ d’Adi Hütter. Le Club souhaite remercier Adi et son staff pour le travail accompli, pour leur engagement avec l’AS Monaco, et leur souhaite le meilleur pour la suite», peut-on lire sur le communiqué de l’ASM.

Viré pendant la trêve internationale, Adi Hütter aura donc vécu le derby de la Méditerranée (2-2 face à Nice) comme son dernier match à la tête des Rouge et Blanc. En deux ans, l’Autrichien a dirigé 93 matches pour un bilan de 49 victoires, 18 matches nuls et 26 défaites. Pour le remplacer, le nom de Sébastien Pocognoli (38 ans) est cité, lui qui est en ce moment même à la tête de l’Union Saint-Gilloise. L’officialisation de son arrivée devrait intervenir dans les prochaines heures.