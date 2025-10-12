Turquie : Berke Özer quitte la sélection et se fait allumer par la fédération

Auteur d’un bon début de saison avec Lille, le gardien turc Berke Özer (25 ans) a logiquement été sélectionné pour ce rassemblement d’octobre. Celui qui compte 2 capes avec son pays était sur le banc derrière le numéro un Uğurcan Çakır. Une décision qu’il a mal prise puisqu’il a quitté le rassemblement après cette victoire 6-1 contre la Bulgarie ce samedi soir. Une attitude qui a été condamnée par la sélection dans un communiqué.

«Berke Özer, l’un des gardiens de notre équipe nationale, a quitté le camp à sa propre demande et sans l’autorisation de notre staff technique et administratif, après le retour de notre équipe à Istanbul, invoquant son exclusion de l’équipe pour le match Bulgarie-Turquie joué hier. Comme nous l’avons déjà répété à maintes reprises, la responsabilité et la valeur de porter le maillot de l’équipe nationale sont primordiales. Notre équipe nationale est une entité unie qui représente l’honneur du pays, indépendamment des individus. À cet égard, la discipline, le respect et l’esprit d’équipe sont nos principes fondamentaux, sur lesquels nous ne transigerons jamais. À l’heure où nous luttons avec acharnement pour nous qualifier pour la Coupe du monde, que nous attendons avec impatience depuis de nombreuses années, et où l’unité et la solidarité au sein de l’équipe sont à leur paroxysme, un tel comportement est inacceptable. Après le départ de Berke Özer du camp, Muhammed Şengezer d’Istanbul Başakşehir FK a été invité dans l’équipe candidate de l’équipe nationale», peut-on lire dans un communiqué.