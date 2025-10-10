Menu Rechercher
Commenter 3
Ligue 1

Monaco : le message plein de classe d’Adi Hütter après son renvoi

Par Jordan Pardon
1 min.
Adi Hütter, sur le banc de l'AS Monaco. @Maxppp

Arrivé à l’été 2023 sur le Rocher, Adi Hütter a été démis de ses fonctions ce vendredi suite à la mauvaise série de résultats de Monaco. Mais pas d’amertume chez l’entraîneur autrichien, qui n’a eu que des mots positifs pour son ancien club : «je ne retiendrai presque exclusivement que des choses positives et du succès ces dernières deux années, durant lesquelles nous avons ramené Monaco dans le top 3 en France et, après une longue absence, vécu deux campagnes de Ligue des champions d’affilée», a-t-il exprimé à L’Équipe.

La suite après cette publicité

Parfois, des destins se séparent mais je le vis tout à fait bien. Je laisse derrière moi une équipe de qualité qui fonctionne bien, avec de grandes individualités. Je souhaite à la direction, aux joueurs, au staff et au club tout entier rien de moins que le meilleur pour l’avenir.» Hütter avait terminé à la 2e, puis 3e place de Ligue 1 sur le banc monégasque. Il devrait être remplacé par le Belge Sébastien Pocognoli.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Monaco
Adi Hütter

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Monaco Logo Monaco
Adi Hütter Adi Hütter
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier