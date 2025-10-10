Monaco : le message plein de classe d’Adi Hütter après son renvoi
Arrivé à l’été 2023 sur le Rocher, Adi Hütter a été démis de ses fonctions ce vendredi suite à la mauvaise série de résultats de Monaco. Mais pas d’amertume chez l’entraîneur autrichien, qui n’a eu que des mots positifs pour son ancien club : «je ne retiendrai presque exclusivement que des choses positives et du succès ces dernières deux années, durant lesquelles nous avons ramené Monaco dans le top 3 en France et, après une longue absence, vécu deux campagnes de Ligue des champions d’affilée», a-t-il exprimé à L’Équipe.
Parfois, des destins se séparent mais je le vis tout à fait bien. Je laisse derrière moi une équipe de qualité qui fonctionne bien, avec de grandes individualités. Je souhaite à la direction, aux joueurs, au staff et au club tout entier rien de moins que le meilleur pour l’avenir.» Hütter avait terminé à la 2e, puis 3e place de Ligue 1 sur le banc monégasque. Il devrait être remplacé par le Belge Sébastien Pocognoli.
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
L’AC Milan va se débarrasser d’un des plus gros flops de son histoire, mieux payé que Rabiot et Modric
Explorer