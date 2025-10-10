Monaco : le message plein de classe d’Adi Hütter après son renvoi

Arrivé à l’été 2023 sur le Rocher, Adi Hütter a été démis de ses fonctions ce vendredi suite à la mauvaise série de résultats de Monaco. Mais pas d’amertume chez l’entraîneur autrichien, qui n’a eu que des mots positifs pour son ancien club : «je ne retiendrai presque exclusivement que des choses positives et du succès ces dernières deux années, durant lesquelles nous avons ramené Monaco dans le top 3 en France et, après une longue absence, vécu deux campagnes de Ligue des champions d’affilée», a-t-il exprimé à L’Équipe.

Parfois, des destins se séparent mais je le vis tout à fait bien. Je laisse derrière moi une équipe de qualité qui fonctionne bien, avec de grandes individualités. Je souhaite à la direction, aux joueurs, au staff et au club tout entier rien de moins que le meilleur pour l’avenir.» Hütter avait terminé à la 2e, puis 3e place de Ligue 1 sur le banc monégasque. Il devrait être remplacé par le Belge Sébastien Pocognoli.