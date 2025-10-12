Qualifs CdM 2026 : Chypre ne fait qu’une bouchée de Saint-Marin

Les éliminatoires de la Coupe du monde 2026 se terminent tout doucement dans la zone Europe. Dans le groupe H, c’est déjà terminé pour Chypre et Saint-Marin, deux équipes déjà éliminées. Pour autant, elles se retrouvaient pour le compte de la 8e journée. Un match qui a viré dans un scénario à sens unique alors que Chypre s’était imposé 2-0 sur la phase aller.

Cette fois, les Chypriotes ont déroulé en s’imposant 4-0 grâce à des buts de Loizou (9e), Andreou (59e), Kastanos (67e) sur penalty et Kakoullis (79e). Saint-Marin reste bloqué à la dernière place avec zéro point quand Chypre monte au 3e rang devant la Roumanie avec 8 points. Chypre terminera sa campagne le 15 novembre contre l’Autriche tandis que Saint-Marin défiera la Roumanie le 18 novembre.