Une trêve internationale plus mortifère que jamais !

Le fameux virus FIFA. Il est tant redouté par les clubs qui libèrent leurs joueurs pour qu’ils puissent jouer en sélection, et lors de cette trêve internationale d’octobre, c’est une véritable hécatombe. A travers le monde, nombreux sont les joueurs qui se sont blessés lors de leur stage avec leur équipe nationale, et qui vont donc manquer des rencontres de leur club.

La suite après cette publicité

Chez nos voisins champions d’Europe, ils sont plusieurs à avoir dû déclarer forfait. Dean Huijsen, Dani Olmo et Ferran Torres ont ainsi dû quitter le stage de la Roja en raison de plusieurs pépins physiques, pas forcément très graves, mais qui remettent en question leur participation pour les prochaines rencontres de leur club. Du côté du Portugal, il y a aussi plusieurs blessures à déplorer. Gonçalo Inacio, défenseur central du Sporting, est ainsi victime d’une blessure musculaire, alors que Rafael Leão est mis au repos pour le moment.

La suite après cette publicité

Des gros noms touchés

En Italie, Moise Kean souffre d’une blessure à la cheville suite à la rencontre face à l’Estonie et est incertain pour le match contre Israël de mardi. Un possible forfait de poids pour la Fio qui défie l’AC Milan ce week-end. Chez les Bleus, Ibrahima Konaté a dû quitter le stage prématurément, touché à une cuisse et remplacer par Benjamin Pavard. Côté argentin, on notera aussi des pépins physiques pour des joueurs comme Franco Mastantuono et Enzo Fernandez, victimes de pépins musculaires.

D’autres comme Kylian Mbappé, Lamine Yamal ou Harry Kane sont arrivés en sélection en traînant des pépins physiques qu’ils avaient déjà suite à des matchs en club, et ont même provoqué des tensions entre les dirigeants de leur formation et ceux de leur fédération respective. De plus en plus souvent, on voit d’ailleurs des clubs ou des entraîneurs monter au créneau, entrant en conflit ouvert avec les sélectionneurs et/ou les fédérations, à l’image d’Hansi Flick avec l’Espagne. Quoi qu’il en soit, tout ceci devrait donner raison à ceux qui se plaignent d’un trop grand nombre de matchs et de ce calendrier particulièrement fou, surtout pour les joueurs ayant disputé la dernière Coupe du Monde des Clubs… Et beaucoup de sélections ont encore un match à jouer pendant cette trêve ; autant dire que la liste de blessés risque de s’agrandir considérablement dans les prochains jours…