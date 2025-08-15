Les grosses révélations sur le divorce entre le PSG et Gianluigi Donnarumma

La vraie-fausse prolongation de Donnarumma au PSG, c’est une histoire de rebondissements, de versions qui s’opposent, mais c’est aussi une partie de poker-menteur. Depuis des mois, le camp de l’Italien, par la voix de son agent Enzo Raiola, répétait à l’envi le désir du portier de 26 ans de prolonger son aventure dans la capitale française. Lui-même l’avait affirmé après son sacre en Ligue des Champions au mois de juin. La Coupe du Monde des clubs est passée, les vacances aussi, et le dossier de la prolongation n’a plus vraiment connu d’avancées significatives.

La suite après cette publicité

En Italie, on évoquait déjà l’idée d’un départ de Donnarumma au début de l’année. Celui-ci est devenu inéluctable avec l’arrivée de Lucas Chevalier au PSG ces derniers jours. Mercredi face à Tottenham, Donnarumma était, sans surprise, hors groupe. L’ancien portier de l’AC Milan en a profité pour annoncer son départ, et en mettant les formes : «malheureusement, quelqu’un a décidé que je ne pouvais plus faire partie du groupe ni contribuer aux succès de l’équipe. Je suis déçu et amer», laissait-il entendre. Son agent Enzo Raiola indiquait de son côté : «le choix de ne pas prolonger a été pris durant le Mondial des clubs, le PSG m’avait même demandé de ne rien communiquer officiellement.»

La suite après cette publicité

Le coup de gueule de Donnarumma contre Luis Enrique en 2024 aurait aussi eu un impact

D’après Le Parisien, ce n’est pas exactement le cas. Selon le média, cette version est infirmée par le club, qui indique en privé que Donnarumma n’a «jamais cessé d’exiger un contrat en or», et à chaque fois en repoussant les nouvelles conditions salariales appliquées par le club. Un connaisseur du dossier ajoute ceci : «Donnarumma s’est vu proposer un nouveau contrat, faisant de lui, à nouveau, l’un des gardiens de but les mieux payés au monde, mais il en voulait plus. Luis Enrique a donc dit : D’accord, passons à autre chose.»

Après une seconde partie de saison folle de l’Italien, Luis Enrique était donc prêt à poursuivre avec lui dans les buts, quitte à tirer un trait sur ses envies d’un gardien "fort au pied". Le temps est passé, et le coach a rapidement souhaité être fixé, jusqu’à prendre le parti que ces histoires de contrat avaient trop duré. Le Parisien ajoute qu’un autre élément aurait également pu peser dans la réflexion de l’Asturien : une fronde subie en fin d’année 2024, quand une partie de l’effectif parisien s’était retournée contre lui, avec Presnel Kimpembe en leader et quelques associés… dont Donnarumma.