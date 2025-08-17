Ligue 1 : le PSG démarre sa saison par un succès serré à Nantes

Fraîchement vainqueur de la Supercoupe de l’UEFA face à Tottenham (2-2, 4-3 aux tirs au but), le Paris Saint-Germain a lancé sa saison avec un premier trophée et une bonne dose de confiance. De son côté, le FC Nantes, treizième de Ligue 1 la saison passée à seulement trois points de la zone rouge, espérait repartir sur de nouvelles bases après une année éprouvante, marqué par l’arrivée de Luis Castro sur le banc. Pour ce début d’exercice, les Franciliens ont aligné un onze remanié, intégrant plusieurs habituels remplaçants, à l’image de Gonçalo Ramos en pointe, soutenu par Barcola et Mbaye.

Le PSG a rapidement pris le contrôle du ballon face à Nantes, sans pour autant se contenter de faire tourner. Dès les premières minutes, Lee Kang-In a mis le feu dans la surface nantaise, tandis que Warren Zaïre-Emery a réalisé un retour défensif spectaculaire pour contrer Guirassy (12e). Barcola a ensuite adressé un superbe centre vers Mbaye, légèrement trop court (14e), et Vitinha a été servi en profondeur, mais la défense nantaise a parfaitement anticipé (25e). Nantes a eu sa première vraie occasion à la 32e minute, avec une belle diagonale de Benhattab pour Mohamed, mais Chevalier a repoussé le ballon. Peu avant la pause, Gonçalo Ramos a trouvé la barre transversale sur un tir en angle fermé, servi par Fabián Ruiz (43e), laissant le score toujours vierge à la mi-temps.

Vitinha trouve la faille

Au retour des vestiaires, le PSG est revenu avec de l’ambition. À la 50e minute, Ibrahim Mbaye a provoqué côté droit, pénétré dans la surface mais a été contré en corner. Deux minutes plus tard, il a glissé un ballon sur la droite vers Kang-In Lee, mais Anthony Lopes, sorti de ses buts, a capté le ballon (52e). Luis Enrique a décidé de dynamiser son équipe pour la dernière demi-heure en opérant plusieurs changements : Dembélé, Doué, Hakimi et Nuno Mendes ont fait leur entrée, tandis que Lucas Hernandez, Kang-In Lee, Fabián Ruiz et Ibrahim Mbaye ont quitté la pelouse. À la 66e minute, Lucas Beraldo a failli marquer. Sur un centre venu de la gauche d’Ousmane Dembélé, Illia Zabarnyi n’a fait qu’effleurer le ballon de la tête au second poteau, et Beraldo s’est jeté pour le dévier, mais le ballon a ensuite rebondi sur un Nantais avant qu’il ne puisse le reprendre.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 PSG 3 1 +1 1 0 0 1 0 11 Nantes 0 1 -1 0 0 1 0 1

Vitinha a finalement trouvé la faille. Servi dans l’axe par Nuno Mendes, son tir a été légèrement dévié par un joueur nantais avant de finir dans le but, sur la droite d’Anthony Lopes (68e, 0-1). À la 77e minute, Gonçalo Ramos, servi dans l’axe par Désiré Doué, a cru doubler la mise pour le PSG. Mais après vérification par l’arbitrage vidéo, son but a été annulé pour hors-jeu. Le match est ensuite devenu haché, avec peu d’intensité, et Nantes a peiné à s’approcher du camp parisien malgré un pressing important. Une victoire courte (0-1) mais rassurante pour les hommes de Luis Enrique, qui retrouveront la Ligue 1, et le Parc des Princes, le 22 août prochain contre Angers.