Le FC Barcelone s’attaque à une révélation du FC Nantes

Le départ d’Inigo Martinez a laissé un vide au FC Barcelone. Même si les défenseurs centraux actuels donnent plutôt satisfactions, avec notamment le retour au premier plan de Ronald Araujo, l’absence du Basque a libéré un peu de masse salariale mais aussi un peu de concurrence et de rigueur défensive.

Les deux dernières défaites contre un PSG très remanié en Ligue des Champions (2-1), et à Séville en Liga (4-1) ont affiché les limites actuelles de cette équipe. L’effectif ne devrait pas beaucoup évoluer dans les semaines à venir mais la direction envisage déjà la suite, notamment le mercato d’été où des changements importants pourraient intervenir.

Tylel Tati dans le viseur

Il y a notamment le recrutement d’un défenseur central gaucher. Le club souhaiterait s’offrir un élément de premier plan à ce poste comme Nico Schlotterbeck du Borussia Dortmund ou Gonçalo Inácio du Sporting CP. Mais le nerf de la guerre à Barcelone, c’est l’argent qui vient souvent à manquer, obligeant des calculs d’apothicaires pour rentrer dans les clous du fair-play financier.

Dans l’état actuel des choses, les Blaugranas n’ont pas les moyens de s’offrir une telle signature. Il faut donc la jouer plus finement et aller chercher des jeunes joueurs en devenir. Les regards se tournent du côté du FC Nantes, d’après Sport. Les différents recruteurs catalans ont coché le nom de Tylel Tati, révélation des Canaris en ce début de saison de Ligue 1.

Un premier contrat professionnel signé… hier

Alors qu’il n’avait encore jamais évolué au niveau professionnel, le joueur de 17 ans a tout de suite eu la confiance de Luis Castro. Il est titulaire depuis le début de la saison (6 matchs joués) et a vite signé (pas plus tard qu’hier) son premier contrat professionnel jusqu’en 2028 avec son club, où il n’est arrivé qu’en juillet 2023 en provenance de l’INF Clairefontaine.

Déjà international U18, le natif de Champigny-sur-Marne impressionne pour ses débuts. Son profil (1m92) séduit un club comme le Barça, qui n’a pas manqué de repérer sa dimension physique, ses qualités de vitesse et de sang-froid. Si aucun transfert n’est envisagé avant la fin de saison, Tati est vu comme un investissement à long terme par le champion d’Espagne en titre.