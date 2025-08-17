MU : une affiche de Garnacho vandalisée devant Old Trafford

Une affiche d’Alejandro Garnacho a été vandalisée devant le mythique stade des Red Devils, Old Trafford, confirmant un peu plus le climat tendu qui entoure l’ailier argentin. L’image du joueur de 21 ans, longtemps perçu comme l’un des symboles de l’avenir de Manchester United, a été dégradée en pleine tourmente autour de son avenir. Déjà mis à l’écart par Ruben Amorim cet été, Garnacho cristallise désormais les frustrations, sur et en dehors du terrain. Le fan de CR7 va bel et bien quitter Manchester dans les prochains jours.

La suite après cette publicité

Le jeune international argentin met en effet une pression constante sur les Red Devils. Il souhaite ardemment rejoindre Chelsea et a écarté toutes les autres destinations possibles, quitte à menacer de rester sur le banc toute la saison si son transfert n’aboutit pas. Selon Fabrizio Romano, Garnacho aurait même déjà trouvé un accord avec Chelsea, ne laissant plus qu’aux deux clubs le soin de s’entendre sur l’indemnité de transfert. Une situation explosive qui divise les supporters, dont certains n’ont pas hésité à exprimer leur colère en s’en prenant à l’affiche du joueur aux abords du stade. Une histoire d’amour qui termine mal.