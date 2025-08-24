Menu Rechercher
MU : un joueur de 14 ans s’entraîne déjà avec l’équipe première

Rúben Amorim, le coach de Manchester United @Maxppp

À seulement 14 ans, JJ Gabriel continue de bousculer les codes à Manchester United. Repéré très tôt et intégré rapidement au centre de formation, l’ailier a déjà fait ses débuts avec les moins de 18 ans, devenant le plus jeune joueur de l’histoire du club à évoluer à ce niveau. Ses performances, notamment un doublé retentissant lors d’un 13-1 contre Leeds en avril, ont convaincu la direction de miser sur lui, avec l’appui du directeur technique Jason Wilcox. Cet été, Gabriel a formalisé son engagement avec United et assisté au match d’ouverture de Premier League contre Arsenal depuis la loge des directeurs à Old Trafford.

Séduit par son potentiel, Ruben Amorim a décidé d’aller plus loin en l’invitant à s’entraîner ponctuellement avec l’équipe première. L’entraîneur portugais, qui suit de près les jeunes talents de Carrington, a été impressionné par ses vidéos et a tenu à rencontrer Gabriel en personne selon The Mirror. Même s’il est encore trop jeune pour participer à la FA Youth Cup, l’ailier figure déjà parmi les espoirs les plus prometteurs du club, placé sous la supervision de Darren Fletcher pour son développement. Un nom qu’il, à priori, faudra retenir.

