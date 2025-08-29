Menu Rechercher
Le RC Lens s’offre Abdallah Sima

Par Josué Cassé
1 min.
Abdallah Sima avec le Stade Brestois @Maxppp

C’était attendu, c’est désormais officiel. Comme nous vous le révélions ces derniers jours, le RC Lens a annoncé, ce vendredi, l’arrivée d’Abdallah Sima. Après avoir trouvé un accord avec Brighton pour un montant de 4,5 M€ plus bonus, le club artésien s’offre donc le polyvalent attaquant sénégalais de seulement 24 ans qui s’est engagé pour quatre saisons avec les Sang et Or.

Racing Club de Lens
𝙻𝚎𝚜 𝙻𝙴𝙽𝚂𝙾𝙸𝚂 𝚏𝚘𝚗𝚝 𝚕𝚎𝚞𝚛 𝚖𝚎𝚛𝚌𝚊𝚝𝚘 📺

Épisode 8 : Bollaert-Delelis comme terminus. 🚄

𝙰𝙱𝙳𝙰𝙻𝙻𝙰𝙷 𝚂𝙸𝙼𝙰 𝙴𝚂𝚃 𝙻𝙴𝙽𝚂𝙾𝙸𝚂. ✍️

#LesLensois
L’ailier de Brighton sort d’une saison intéressante du côté de Brest où il a marqué 12 buts (dont 3 en ligue des Champions) et délivré 2 passes décisives en 40 matchs toutes compétitions confondues. Disposant d’une belle expérience en Ligue 1 (12 buts et 4 passes décisives en 61 matches) mais aussi en Coupe d’Europe (26 matches - 10 buts), Sima va ainsi renforcer l’attaque lensoise.

Pub. le - MAJ le
