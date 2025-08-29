Fabio Silva rejoint le Borussia Dortmund

Cette fois, Fabio Silva quitte définitivement Wolverhampton. Prêté la saison dernière à Las Palmas (10 buts, 3 passes décisives en 25 matches), l’attaquant portugais de 23 ans a été vendu au Borussia Dortmund. Le club allemand a déboursé 22,5 M€ plus 4 M€ de bonus pour s’offrir le joueur des Wolves.

«Le Borussia Dortmund, club de Bundesliga, renforce son attaque en recrutant l’attaquant Fabio Silva, en provenance de Wolverhampton Wanderers (Premier League), avec effet immédiat. Le joueur de 23 ans a passé avec succès sa visite médicale obligatoire aujourd’hui et a signé un contrat avec le BVB jusqu’au 30 juin 2030», peut-on lire sur le communiqué des Marsupiaux.