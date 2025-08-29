Menu Rechercher
Commenter 9
Officiel Bundesliga

Fabio Silva rejoint le Borussia Dortmund

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Fabio Silva @Maxppp

Cette fois, Fabio Silva quitte définitivement Wolverhampton. Prêté la saison dernière à Las Palmas (10 buts, 3 passes décisives en 25 matches), l’attaquant portugais de 23 ans a été vendu au Borussia Dortmund. Le club allemand a déboursé 22,5 M€ plus 4 M€ de bonus pour s’offrir le joueur des Wolves.

La suite après cette publicité
Borussia Dortmund
🇵🇹 Borussia Dortmund hat sich in der Offensive verstärkt und mit sofortiger Wirkung Stürmer Fabio Silva von den Wolverhampton Wanderers verpflichtet.

Alle Infos:
Voir sur X

«Le Borussia Dortmund, club de Bundesliga, renforce son attaque en recrutant l’attaquant Fabio Silva, en provenance de Wolverhampton Wanderers (Premier League), avec effet immédiat. Le joueur de 23 ans a passé avec succès sa visite médicale obligatoire aujourd’hui et a signé un contrat avec le BVB jusqu’au 30 juin 2030», peut-on lire sur le communiqué des Marsupiaux.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (9)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Bundesliga
Dortmund
Wolverhampton
Fábio Silva

En savoir plus sur

Bundesliga Bundesliga
Dortmund Logo BV Borussia 09 Dortmund
Wolverhampton Logo Wolverhampton
Fábio Silva Fábio Silva
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier