Bundesliga
Fabio Silva rejoint le Borussia Dortmund
1 min.
@Maxppp
Cette fois, Fabio Silva quitte définitivement Wolverhampton. Prêté la saison dernière à Las Palmas (10 buts, 3 passes décisives en 25 matches), l’attaquant portugais de 23 ans a été vendu au Borussia Dortmund. Le club allemand a déboursé 22,5 M€ plus 4 M€ de bonus pour s’offrir le joueur des Wolves.
La suite après cette publicité
Borussia Dortmund @BVB – 16:35
🇵🇹 Borussia Dortmund hat sich in der Offensive verstärkt und mit sofortiger Wirkung Stürmer Fabio Silva von den Wolverhampton Wanderers verpflichtet.Voir sur X
Alle Infos:
Alle Infos:
«Le Borussia Dortmund, club de Bundesliga, renforce son attaque en recrutant l’attaquant Fabio Silva, en provenance de Wolverhampton Wanderers (Premier League), avec effet immédiat. Le joueur de 23 ans a passé avec succès sa visite médicale obligatoire aujourd’hui et a signé un contrat avec le BVB jusqu’au 30 juin 2030», peut-on lire sur le communiqué des Marsupiaux.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer