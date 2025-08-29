L’OM tente le coup Oleksandr Zinchenko !

L’Olympique de Marseille est en feu dans cette fin de mercato. Plus tôt dans la journée, nous vous avons révélé que le club phocéen avait trouvé un accord avec l’ailier du LOSC, Edon Zhegrova. Après ça, les Phocéens ont décidé de revenir à la charge pour le défenseur marocain de West Ham Nayef Aguerd. Tout ça en gérant le dossier Rabiot en fil rouge.

La suite après cette publicité

Pablo Longoria et Medhi Benatia ne chôment pas, d’autant qu’ils cherchent toujours à renforcer le flanc gauche de leur arrière-garde. Dernièrement, deux noms circulaient avec insistance sur la Canebière : Kostas Tsimikas et Emerson Palmieri. Le premier est toutefois en route pour l’AS Roma, tandis que le second pourrait être libéré de son contrat par West Ham. L’OM pourrait toutefois réaliser un plus gros coup.

La suite après cette publicité

Un salaire difficilement atteignable

The Athletic nous apprend que la formation olympienne a un œil sur Oleksandr Zinchenko, une information que nous sommes en mesure de vous confirmer. Âgé de 28 ans, le latéral gauche ukrainien évolue à Arsenal depuis 2022, mais il se trouve aujourd’hui dans sa dernière année de contrat. Une situation contractuelle qui a séduit l’OM, qui serait intéressé par un transfert (et non un prêt). Mais l’affaire est encore loin d’être bouclée.

Le média anglophone rappelle que l’ancien pensionnaire de Manchester City touche un salaire très confortable à l’Emirates de 9 M€ annuels. Des émoluments inaccessibles pour Marseille, sans oublier qu’Arsenal ne le laissera pas forcément partir gratuitement. Le duo Longoria-Benatia va-t-il réussir à faire des miracles ?