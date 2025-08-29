Menu Rechercher
MU : l’OM a tenté le coup Kobbie Mainoo

Annoncé sur le départ de Manchester United dans la presse anglaise, le milieu anglais de 20 ans aurait demandé à quitter Old Trafford sous la forme d’un prêt. Selon nos informations, l’Olympique de Marseille a tenté le coup pour Kobbie Mainoo, mais Manchester United a directement fermé la porte à un départ de son jeune joueur. Malgré la forte concurrence à son poste, avec la présence de Bruno Fernandes, Casemiro, ou encore Ugarte, le club considère Mainoo comme un élément clé pour l’avenir.

L’OM est à la recherche d’un milieu de terrain avec la situation, toujours incertaine, d’Adrien Rabiot. D’autant que le jeune international anglais, formé à Manchester United, possède un profil intéressant au milieu de terrain. Capable de se projeter balle aux pieds, Kobbie Mainoo est aussi connu pour ses retours défensifs et ses efforts sur le terrain. Cependant, MU a été catégorique, le natif de Stockport ne viendra pas à Marseille.

