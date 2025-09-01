L’Inter Miami humilié en finale de la Leagues Cup, Busquets et Suarez impliqués dans une bagarre

Triste soirée pour l’Inter Miami de Lionel Messi et consorts. Opposés aux Seattle Sounders, les Floridiens ont explosé en plein vol en s’inclinant lourdement (0-3). Après la rencontre, Sergio Busquets et Luis Suarez ont eux totalement perdu la boule… Au coup de sifflet final, une bagarre a éclaté, initiée par une agression de Luis Suarez contre le milieu de terrain adverse Obed Vargas. Pendant l’échauffourée, Suarez a craché en direction de l’un des assistants de Seattle.

Mais ce n’est pas tout. De son côté, Sergio Busquets a lui adressé un coup de poing dans le visage de ce même Obed Vargas. Une fin de match électrique qui n’a pas empêché les vainqueurs de célébrer comme il se doit : «ce que je ressens en ce moment ? C’est fou, c’est un rêve devenu réalité, j’ai battu Messi en finale», déclarait notamment De Rosario, premier buteur des Sounders.