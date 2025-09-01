Menu Rechercher
Commenter 84
MLS

L’Inter Miami humilié en finale de la Leagues Cup, Busquets et Suarez impliqués dans une bagarre

Par Josué Cassé
1 min.
Lionel Messi avec l'Inter Miami @Maxppp

Triste soirée pour l’Inter Miami de Lionel Messi et consorts. Opposés aux Seattle Sounders, les Floridiens ont explosé en plein vol en s’inclinant lourdement (0-3). Après la rencontre, Sergio Busquets et Luis Suarez ont eux totalement perdu la boule… Au coup de sifflet final, une bagarre a éclaté, initiée par une agression de Luis Suarez contre le milieu de terrain adverse Obed Vargas. Pendant l’échauffourée, Suarez a craché en direction de l’un des assistants de Seattle.

La suite après cette publicité
FOX Soccer
Luis Suárez appeared to spit on a Seattle staff member after the final whistle in the Leagues Cup Final 👀

🎥: @MLS
Voir sur X

Mais ce n’est pas tout. De son côté, Sergio Busquets a lui adressé un coup de poing dans le visage de ce même Obed Vargas. Une fin de match électrique qui n’a pas empêché les vainqueurs de célébrer comme il se doit : «ce que je ressens en ce moment ? C’est fou, c’est un rêve devenu réalité, j’ai battu Messi en finale», déclarait notamment De Rosario, premier buteur des Sounders.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (84)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

MLS
Inter Miami
Sounders

En savoir plus sur

MLS Major League Soccer
Inter Miami Logo Inter Miami
Sounders Logo Seattle Sounders
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier