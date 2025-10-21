Real Madrid : Thibaut Courtois vole au secours de Vinícius Júnior

Pris pour cible par les supporters et les joueurs de Getafe dimanche en Liga (0-1), Vinícius Júnior peut compter sur le soutien de Thibaut Courtois. L’international belge (107 sélections), présent en conférence de presse ce mardi avant Real Madrid-Juventus en C1, a pris la défense de son coéquipier auriverde. « Ce n’est pas facile. À 18 ans, beaucoup d’entre vous se sont moqués de lui. Il n’a rien fait de mal. Ils étaient contre lui. C’est normal qu’il réagisse. Ils l’ont pris pour cible dès le début et cela a déstabilisé l’adversaire. Il a bien réagi. Son entrée en jeu nous a permis d’être plus dangereux. Ils s’en prennent à lui. On est très injuste avec lui », a-t-il commenté.

Avant de poursuivre sa défense : « c’est un garçon formidable qui doit continuer à faire son travail. Il a très bien commencé la saison et j’attends encore plus de lui demain et dimanche. Ce n’est pas toujours simple d’être pris pour cible par un stade. Que les joueurs vous frappent. Il s’est amélioré. S’il a appris à vivre avec le conflit et à déstabiliser ses adversaires… Diego Costa rendait fous les défenseurs de la Premier League parce qu’il faisait cela. Si Vini peut le faire, c’est parfait pour nous. L’important, c’est qu’il reste concentré et qu’il joue son jeu. Il est l’un des meilleurs au monde. »