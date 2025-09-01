Accord entre Liverpool et Newcastle pour le transfert record d’Alexander Isak !

« En réalité, des promesses ont été faites et le club connaît ma position depuis longtemps. Faire comme si ces problèmes n’étaient qu’une question d’actualité est trompeur. Lorsque les promesses sont rompues et que la confiance est perdue, la relation ne peut pas perdurer. C’est là où je me trouve actuellement et c’est pourquoi le changement est dans l’intérêt de tous, et pas seulement le mien ». Dans un communiqué publié à la mi-août, Alexander Isak confirmait, s’il y avait encore besoin, son envie de quitter Newcastle pour signer à Liverpool.

Il faut dire que si cela dépendait uniquement du buteur suédois et des Reds, le premier cité aurait probablement joué face à Arsenal ce week-end. Mais dans ce dossier, les Magpies n’ont rien lâché, refusant les propositions pourtant colossales formulées par les Liverpuldiens et tentant de convaincre l’ancien de la Real Sociedad de rester. Mais voilà que, selon The Athletic, une solution a été trouvée…

Un transfert record

Liverpool a ainsi trouvé un accord avec Newcastle autour d’un transfert à 136 millions de livres, soit 157 millions d’euros. Alexander Isak, auteur de 23 buts et 6 passes décisives en 34 matchs de Premier League la saison dernière, deviendra au passage le joueur le plus cher de l’histoire du championnat, devançant Enzo Fernandez et son futur coéquipier Florian Wirtz. Sa visite médicale aura lieu dans la journée et il signera un contrat de 6 ans avec les Reds.

Un transfert colossal qui va rapprocher Liverpool de la barre des 500 millions d’euros dépensés cet été, puisque des sommes conséquentes ont déjà été déboursées sur des joueurs comme Florian Wirtz, Hugo Ekitiké, Milos Kerkez, Jeremie Frimpong et Giovanni Leoni. Avec un objectif très clair : tout rafler en Angleterre et aller au bout en Ligue des Champions…