Le Betis et Manchester United sont tombés d’accord pour Antony

Après une longue période de négociations, Manchester United est tombé d’accord avec le Betis Séville pour la vente d’Antony, pour un montant de 25 millions d’euros incluant 3 millions de bonus potentiels et une clause de revente de 50 % sur tout bénéfice futur, rapporte The Athletic. Après un prêt réussi lors de la seconde moitié de la saison 2024-2025 (9 buts et 5 passes décisives en 26 matchs), le club espagnol souhaitait recruter définitivement l’ailier brésilien de 23 ans. Les discussions ont été tendues en raison d’un différend concernant la baisse de salaire du joueur, mais un accord a finalement été trouvé sans que les Red Devils n’aient à compenser une perte financière estimée à 4 millions d’euros pour l’international auriverde.

Arrivé à Manchester United en 2022 pour 95 millions d’euros, l’ancien joueur de l’Ajax n’a jamais vraiment répondu aux attentes, avec une seule saison correcte suivie d’un net déclin. Mis à l’écart par Erik ten Hag et en perte de motivation, il avait confié avoir perdu le goût du football à Manchester. Si ce transfert définitif constitue une bonne opportunité pour Antony de poursuivre sur sa lancée, il symbolise aussi un échec financier très coûteux pour United, qui n’aura pas su valoriser son investissement.