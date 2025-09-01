Aston Villa tente Jadon Sancho

Indésirable du côté de Manchester United, Jadon Sancho est sur le départ depuis son prêt décevant du côté de Chelsea. L’ailier anglais de 25 ans était suivi par le Borussia Dortmund, l’AS Roma ou encore la Juventus durant l’été. Finalement, il n’est toujours pas parti avant le dernier jour de mercato.

Selon Sky Sports, le club de Birmigham d’Aston Villa est en train de tenter sa chance pour boucler l’opération au cours des prochaines heures. L’équipe d’Unai Emery avait déjà relancé un autre Red Devils la saison dernière avec Marcus Rashford.