Arsenal va prêter le flop Fabio Vieira

Sorti d’un prêt mitigé au FC Porto, Fàbio Vieira (25 ans) n’a pas vraiment d’avenir du côté d’Arsenal. Le milieu offensif portugais était arrivé du côté des Gunners à l’été 2022 contre 35 millions d’euros mais n’a jamais su s’imposer.

Selon Sky Germany, le club allemand d’Hambourg est en train de boucler l’opération. Le promu en Bundesliga va faire venir le joueur sous la forme d’un prêt avec option d’achat.