Menu Rechercher
Commenter 2
Premier League

Arsenal va prêter le flop Fabio Vieira

Par Aurélien Macedo
1 min.
Fabio Vieira à l'échauffement avec Porto @Maxppp

Sorti d’un prêt mitigé au FC Porto, Fàbio Vieira (25 ans) n’a pas vraiment d’avenir du côté d’Arsenal. Le milieu offensif portugais était arrivé du côté des Gunners à l’été 2022 contre 35 millions d’euros mais n’a jamais su s’imposer.

La suite après cette publicité
Florian Plettenberg
🚨🚨 EXCLUSIVE | Fábio #Vieira is on the verge of a move to Hamburger SV!

Agreement in place with Arsenal. Vieira is on a flight on his way to the medical. Loan with an option to buy. #HSV

@SkySportDE 🇵🇹
Voir sur X

Selon Sky Germany, le club allemand d’Hambourg est en train de boucler l’opération. Le promu en Bundesliga va faire venir le joueur sous la forme d’un prêt avec option d’achat.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Bundesliga
Arsenal
Hambourg
Fábio Vieira

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Bundesliga Bundesliga
Arsenal Logo Arsenal FC
Hambourg Logo Hambourg SV
Fábio Vieira Fábio Vieira
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier