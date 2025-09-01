Premier League
Arsenal va prêter le flop Fabio Vieira
Sorti d’un prêt mitigé au FC Porto, Fàbio Vieira (25 ans) n’a pas vraiment d’avenir du côté d’Arsenal. Le milieu offensif portugais était arrivé du côté des Gunners à l’été 2022 contre 35 millions d’euros mais n’a jamais su s’imposer.
Florian Plettenberg @Plettigoal – 10:37
🚨🚨 EXCLUSIVE | Fábio #Vieira is on the verge of a move to Hamburger SV!Voir sur X
Agreement in place with Arsenal. Vieira is on a flight on his way to the medical. Loan with an option to buy. #HSV
@SkySportDE 🇵🇹
Selon Sky Germany, le club allemand d’Hambourg est en train de boucler l’opération. Le promu en Bundesliga va faire venir le joueur sous la forme d’un prêt avec option d’achat.
