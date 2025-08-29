Menu Rechercher
Commenter 10
Serie A

Accord verbal entre Naples et Manchester United pour Rasmus Højlund

Par Josué Cassé
Rasmus Hojlund avec Manchester United @Maxppp

Poussé vers la sortie par Manchester United, Rasmus Hojlund se rapproche plus que jamais d’un départ. Si l’attaquant danois de 22 ans a notamment la cote en Italie puisque l’AC Milan a tenté de le recruter, l’ancien du Sturm Graz et de l’Atalanta pourrait surtout rebondir du côté du Napoli lors de ces prochains jours en profitant de la blessure de Romelu Lukaku.

La suite après cette publicité

Selon les dernières informations de Sky Italia, le Napoli et les Red Devils ont d’ailleurs trouvé un accord verbal concernant le buteur mancunien. Il s’agit d’un prêt avec une option d’achat obligatoire de 45M€.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (10)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Serie A
Premier League
Naples
Man United
Rasmus Højlund

En savoir plus sur

Serie A Serie A
Premier League Premier League
Naples Logo SSC Naples
Man United Logo Manchester United FC
Rasmus Højlund Rasmus Højlund
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier