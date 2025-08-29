Accord verbal entre Naples et Manchester United pour Rasmus Højlund

Poussé vers la sortie par Manchester United, Rasmus Hojlund se rapproche plus que jamais d’un départ. Si l’attaquant danois de 22 ans a notamment la cote en Italie puisque l’AC Milan a tenté de le recruter, l’ancien du Sturm Graz et de l’Atalanta pourrait surtout rebondir du côté du Napoli lors de ces prochains jours en profitant de la blessure de Romelu Lukaku.

Selon les dernières informations de Sky Italia, le Napoli et les Red Devils ont d’ailleurs trouvé un accord verbal concernant le buteur mancunien. Il s’agit d’un prêt avec une option d’achat obligatoire de 45M€.