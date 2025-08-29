MU : Kobbie Mainoo veut s’en aller

Rien ne va plus à Manchester United. Après l’humiliation en Carabao Cup contre un D4 anglaise et les doutes persistants autour de Ruben Amorim, c’est désormais Kobbie Mainoo qui secoue le club. Le milieu anglais de 20 ans a demandé à quitter Old Trafford sous forme de prêt, estimant que son temps de jeu actuel ne lui permet pas de progresser selon The Athletic. Régulièrement utilisé la saison dernière et même buteur en finale de FA Cup face à Manchester City, Mainoo ne comprend pas son déclassement : il est resté sur le banc lors des deux premières journées de Premier League avant de réapparaître seulement face à Grimsby.

La suite après cette publicité

MU a pourtant opposé un refus catégorique. Le club considère Mainoo comme un élément clé pour l’avenir et veut qu’il se batte pour sa place. Sous contrat jusqu’en 2027 avec une option d’un an supplémentaire, l’international anglais est néanmoins suivi de près par plusieurs clubs européens, dont le Bayern Munich, qui a étudié la piste sans aller plus loin. Déjà frustré par son rôle, le jeune milieu voit dans un départ temporaire la meilleure chance de jouer régulièrement et de renforcer ses chances de disputer la Coupe du Monde 2026 avec l’Angleterre. Mais pour l’instant, United reste inflexible, à l’image de son coach Ruben Amorim. « Je veux que Kobbie reste et qu’il se batte pour sa place. Nous avons besoin de Kobbie. Cela ne changera pas ».