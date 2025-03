MU : une star du vestiaire veut claquer la porte

Révélation de la saison dernière du côté de Manchester United, Kobbie Mainoo (19 ans) connaît une saison un peu plus compliquée avec les Red Devils, à l’image de son club formateur. 14e de Premier League avec son équipe, il n’a été utilisé qu’à 18 reprises en Premier League, la faute à de nombreuses blessures, bien qu’il reste apprécié par Ruben Amorim. Mais le jeune joueur issu de la formation mancunienne ne semble plus autant épanoui qu’avant et songe à claquer la porte.

Selon The Guardian, Kobbie Mainoo serait prêt à refuser l’offre d’un nouveau contrat à Manchester United et cherche à partir à l’étranger. Le milieu de terrain a encore deux ans de contrat, mais le club serait ouvert à la vente de l’international anglais, qui est évalué à environ 75 millions d’euros, en raison de ses problèmes financiers. United chercherait alors à tirer le maximum de sa vente, mais il n’y a aucun contact avec d’autres clubs pour le moment.