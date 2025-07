Le FC Barcelone tient déjà son nouveau Lamine Yamal !

C’est une nouvelle saison plutôt enthousiasmante qui s’annonce du côté du FC Barcelone. Après avoir dominé la scène nationale la saison dernière pour les débuts d’Hansi Flick sur le banc catalan, la bande de Lamine Yamal va désormais tenter d’aller au bout en Europe. Les Blaugranas n’ont perdu aucun joueur majeur et ont même renforcé leur effectif avec Joan Garcia, nouveau numéro 1 dans les cages, et ont ajouté de la profondeur dans leur secteur offensif avec Roony Bardghji et Marcus Rashford.

Et comme d’habitude, Hansi Flick va aussi pouvoir compter sur les pépites de La Masia. En plus de celles déjà bien intégrées à l’équipe et du revenant Marc Bernal, appelé à avoir un rôle assez important, il y a un autre joueur qui pourrait marquer les esprits rapidement : Pedro Fernandez, tout simplement connu sous le nom de Dro en Catalogne. Pour sa première avec l’équipe A face au Vissel Kobe, il a fait trembler les filets avec une belle frappe depuis l’entrée de la surface de réparation. En plus de son but, il a montré de très belles choses dans le jeu, participant en permanence à la construction des actions et ayant une certaine facilité pour créer du danger et éliminer des adversaires.

Un autre exemple de précocité

Joueur offensif de 17 ans seulement, capable de jouer en tant qu’ailier gauche ou dans un registre plus axial, il a déjà séduit tout le monde en Catalogne. A commencer par Hansi Flick. Comme l’indique la Cadena SER, le tacticien allemand adore le joueur, qui évoluait jusqu’ici avec l’équipe B des U19. Hansi Flick a d’ailleurs expliqué « avoir beaucoup aimé ses débuts » en conférence de presse, et le visage juvénile de Fernandez fait la une un peu partout chez nos voisins ibériques.

Ce n’est pas forcément une surprise pour les suiveurs du FC Barcelone, puisqu’il est considéré comme un des cracks de l’académie depuis un moment déjà, mais tout indique qu’il pourrait devenir un joueur de l’équipe première plus vite que prévu. Marca indique d’ailleurs que le FC Barcelone travaille déjà sur la prolongation du joueur, né en Galice d’un père espagnol et d’une mère originaire des Philippines. Son contrat expire en 2027 et le club veut tout faire pour s’assurer qu’il continue sa carrière du côté du Camp Nou. Et forcément, les comparaisons avec un certain Lamine Yamal sont déjà inévitables…