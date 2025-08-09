PSG : Achraf Hakimi parle de sa relation avec Luis Enrique

Dans le sillage de ses succès individuels et collectifs, Achraf Hakimi souligne aussi l’importance du travail d’équipe et du rôle fondamental de son entraîneur, Luis Enrique. Plus qu’un simple technicien, le sélectionneur espagnol a su créer un climat de confiance en s’intéressant à la dimension humaine de ses joueurs. Cette approche, qui va bien au-delà des seuls aspects tactiques ou physiques, permet à Hakimi de s’épanouir pleinement sur le terrain. Sous la houlette de Luis Enrique, il a appris à exploiter sa polyvalence en s’adaptant à plusieurs postes, un atout majeur qui enrichit son jeu et renforce son impact sur le collectif marocain.

Dans son entretien sur Canal+, Hakimi revient sur ce lien privilégié avec son coach, essentiel à sa progression. «Il reste proche des joueurs. Il communique beaucoup avec les joueurs. Il essaye de connaître la part humaine des joueurs plus que les choses footballistiques. On s’entraîne entre une heure et une heure et demie, mais après, on passe beaucoup plus de temps en dehors. C’est important de connaître la personne et le côté humain du joueur et du coach. Il m’a appris la possibilité de jouer à plusieurs postes, d’être polyvalent. C’est une chose que j’ai apprise grâce à lui».