PSG : Achraf Hakimi savoure encore le sacre européen

Au micro de Canal+, Achraf Hakimi est revenu sur le succès parisien en Ligue des Champions. Un rêve paradisiaque toujours son esprit : « Si on m’avait il y a un an que le PSG allait remporter la Ligue des champions, j’y aurais cru ? Oui. Mon objectif, depuis que je suis arrivé à Paris, c’est de gagner la Ligue des champions, de rentrer dans l’histoire de Paris. Aujourd’hui, on l’a fait. Mais lorsque l’on a recruté Luis Enrique, on a vu le travail qu’il fait, on a vu les idées qu’il voulait montrer. La saison d’avant, on était arrivé en demi-finale. Je savais que cette année, ça allait être mieux. Il avait plus de temps pour travailler. Le coach a dit que le point fort du PSG, c’est l’équipe. Si quelqu’un doit partir, l’équipe va rester forte. On est resté ensemble, uni pour continuer à suivre les idées du coach. C’est ce que l’on a montré jusqu’à aujourd’hui. »

Un match déclic dans la saison européenne du PSG ? « Contre Manchester City. Je pense que c’est le match le plus important de la saison pour nous. On a fait une remontada incroyable. Ça a donné de la force à toute l’équipe. Cela montrait que si on était capable de faire ça contre une équipe comme Manchester City, on pouvait le faire contre d’autres équipes. Ce match a changé quelque chose dans notre tête. On a montré notre caractère et on a très bien performé. Quand on était sur le terrain, on entendait les supporters nous soutenir, chanter plus fort pour nous donner de la force. Nous, on s’est dit : « va-y, on y va. On perd deux zéros, on va attaquer, on va essayer de changer ce match. » Je pense que l’on a réussi à faire ça. »