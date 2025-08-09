Comment le FC Barcelone a retourné la situation en sa faveur avec Marc-André ter Stegen

Après des jours de tensions, tout a fini par rentrer dans l’ordre entre le FC Barcelone et Marc-André ter Stegen. Dans un communiqué publié hier soir, le gardien allemand a fait amende honorable et affirmait avoir accepté de signer le fameux rapport médical que son club doit transmettre à la Liga. C’est cette signature qui va permettre d’officialiser son forfait pour les mois à venir, et, de facto, d’inscrire Joan Garcia auprès de l’instance. «Je tiens aussi à préciser (…) que toutes les signatures et prolongations de contrat du club avaient été finalisées avant mon opération. Par conséquent, à aucun moment je n’ai pu considérer que ma malheureuse situation liée à cette chirurgie serait nécessaire à l’enregistrement d’autres coéquipiers», s’est-il défendu.

La suite après cette publicité

Comme par magie, le soir même le Barça communiquait à son tour la réintégration de son gardien, [qui récupérait le brassard de capitaine](L’affaire disciplinaire a été close et le joueur est à nouveau capitaine de l’équipe première avec effet immédiat). Pourtant, quelques heures plutôt seulement, Ter Stegen avait perdu son numéro de maillot sur le site internet du club. Qu’est-il passé en Catalogne pour qu’un tel revirement de situation se présente ? Il y a eu une petite série d’événements ces derniers jours qui ont permis le retour au calme. D’abord, l’Allemand a rapidement compris qu’il était seul contre tous, comprendre la direction et les supporters. Ses coéquipiers lui ont globalement toujours affiché leur soutien en public, notamment sur la perte du brassard.

La suite après cette publicité

Discussion décisive entre Laporta et Ter Stegen

Il a lu les nombreux messages sur sa personne et a vu la tendance qui se dégageait sur les réseaux sociaux. Apprécié toutes ces années, l’Allemand a craint d’être la cible de la colère des supporters. Ces derniers souhaitent avant tout le bien de leur club et voyaient bien que Ter Stegen bloquait l’inscription de Garcia. Aussi, les discussions avec certains coéquipiers ont été essentielles, affirme Sport ce samedi. Certes, il ne pourra pas jouer durant la première moitié de saison mais il rend service au groupe, un geste toujours appréciable pour un capitaine. Joan Laporta a également eu son rôle à jouer dans cette histoire. Malgré l’animosité affichée et l’ouverture d’une enquête juridique qu’il a lui-même commandée, le président n’a jamais rompu le lien avec le gardien. Au contraire.

Laporta s’est rendu à son domicile pour discuter des différents événements plus ou moins récents. Ils ont pu évoquer les derniers mois compliqués de Ter Stegen, éloigné des terrains en raison de sa blessure au genou. Ils ont remis l’avenir à plus tard. Si le Barça souhaitait se débarrasser de l’international de la Mannschaft, la nouvelle opération au dos a tout fait stopper. C’est là que les deux hommes ont signé la paix. Ter Stegen a accepté de signer son rapport médical en échange de la fin de l’enquête interne contre lui et du retour, du moins symbolique pour le moment, du capitanat. Il sera d’ailleurs intéressant de voir qui sera le capitaine à tenir le discours traditionnel du trophée Gamper ce dimanche. Araujo avait été promu mais le retour en grâce de Ter Stegen maintient l’incertitude. Et quel sera l’accueil du public à son égard ?