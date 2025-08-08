Barça : Marc-André ter Stegen n’a plus de numéro

L’histoire d’amour entre Marc-André ter Stegen et le FC Barcelone vire à la guerre ouverte. Déchu de son brassard de capitaine sans même être prévenu, l’international allemand vient aussi de perdre son numéro… au sens propre. Sur le site officiel du club, son nom n’apparaît plus dans la liste des joueurs avec un numéro attribué. Celui qui a été pendant près de dix ans un pilier du Barça, parfois même son sauveur, est désormais traité comme un indésirable.

Il est arrivé en 2014 en provenance de Borussia M’Gladbach, mais depuis des mois le torchon brûle : le club aurait tenté de s’en séparer cet été, agacé par son refus de signer un rapport médical permettant d’enregistrer de nouveaux joueurs. Ter Stegen, blessé au dos et opéré, a pris ses distances avec la direction, notamment en communiquant lui-même sur sa situation. En réponse, le Barça l’écarte symboliquement et publiquement. Un divorce brutal qui fait déjà grincer des dents dans le vestiaire catalan. La recrue estivale, Joan Garcia, devrait récupérer son numéro et sa place de titulaire.