Menu Rechercher
Commenter 70
Officiel Liga

Barça : Marc-André ter Stegen n’a plus de numéro

Par Allan Brevi
1 min.
Le gardien du Barça Marc-André ter Stegen déçu après avoir encaissé un but face au Benfica... @Maxppp

L’histoire d’amour entre Marc-André ter Stegen et le FC Barcelone vire à la guerre ouverte. Déchu de son brassard de capitaine sans même être prévenu, l’international allemand vient aussi de perdre son numéro… au sens propre. Sur le site officiel du club, son nom n’apparaît plus dans la liste des joueurs avec un numéro attribué. Celui qui a été pendant près de dix ans un pilier du Barça, parfois même son sauveur, est désormais traité comme un indésirable.

La suite après cette publicité

Il est arrivé en 2014 en provenance de Borussia M’Gladbach, mais depuis des mois le torchon brûle : le club aurait tenté de s’en séparer cet été, agacé par son refus de signer un rapport médical permettant d’enregistrer de nouveaux joueurs. Ter Stegen, blessé au dos et opéré, a pris ses distances avec la direction, notamment en communiquant lui-même sur sa situation. En réponse, le Barça l’écarte symboliquement et publiquement. Un divorce brutal qui fait déjà grincer des dents dans le vestiaire catalan. La recrue estivale, Joan Garcia, devrait récupérer son numéro et sa place de titulaire.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (70)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Barcelone
Marc-André ter Stegen
Joan García

En savoir plus sur

Liga Liga
Barcelone Logo Barcelone
Marc-André ter Stegen Marc-André ter Stegen
Joan García Joan García
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier