Un crack du Barça va rejoindre Majorque

Le FC Barcelone semble avoir bouclé ses arrivées, avec Marcus Rashford, Joan García, Roony Bardghji. Cependant, le club s’active toujours dans le sens des départs afin de se conformer aux exigences du fair-play financier. Après Pablo Torre, c’est au tour de Jan Virgili de quitter la Catalogne pour rejoindre le RCD Majorque. L’ailier, formé au Barça, avait réalisé une saison prometteuse avec la réserve, ce qui lui a valu l’intérêt du club de Palma selon El Desmarque. Plusieurs réunions entre les directions sportives des deux clubs, notamment Pablo Ortells et Aritz Aduriz, ont permis de finaliser l’accord ces derniers jours.

Déjà sur place depuis mercredi, Jan Virgili doit passer sa visite médicale dans les prochaines heures avant l’annonce officielle de son transfert. Il signera un contrat de cinq saisons avec le club de Vermillion. Le montant du transfert est estimé autour de 3,5 millions d’euros, mais Barcelone conserverait 50 % des droits du joueur et une option de rachat, formule déjà utilisée pour plusieurs jeunes talents afin de garder un œil sur leur évolution.