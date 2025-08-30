Lorient a tenté le coup Olivier Giroud

De retour en France pour représenter le LOSC après une longue carrière à l’étranger, Olivier Giroud a posé ses valises dans le Nord et impressionne déjà pour ses débuts, avec deux buts en deux matchs de Ligue 1. Avant la rencontre entre Lille et Lorient, comptant pour la troisième journée du championnat, Laurent Koscielny a révélé dans les colonnes de Ouest-France que les Merlus avaient également tenté de rapatrier Olivier Giroud, avant d’abandonner rapidement cette piste.

La suite après cette publicité

«Je l’ai appelé pour savoir ce qu’il voulait faire avec son club de Los Angeles. Mais c’est toujours difficile de pouvoir obtenir des joueurs comme ça. J’aurais tout de suite signé pour l’avoir, mais cela reste un joueur qui a un certain standing, qui recherche la performance et le top niveau. Quand on a vu que c’était compliqué, on est passé à autre chose. Mais je suis content qu’il soit de retour en France», a déclaré le directeur sportif de Lorient, ami de longue date de Giroud depuis leur passage commun au Tours FC en 2008, ainsi que grâce à leur longue expérience partagée à Arsenal (2011-2018) et en équipe de France.