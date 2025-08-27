Freddy Adu lance un avertissement à Lamine Yamal

Après avoir fait ses débuts en pro à 14 ans en MLS, Freddy Adu était considéré comme un des plus gros prodige du début des années 2000. Seulement, son passage en Europe aura été un flop, enchaînant les expériences ratées. Dans des propos relayés par Marca, celui qui a pris sa retraite en 2021 a tenu des mots forts sur Lamine Yamal.

« Mon conseil serait de se concentrer, de s’entraîner et de se concentrer sur son art. Parce qu’il y aura beaucoup de distractions. Et je suis sûr qu’il y en a en ce moment. J’ai vu dans les journaux qu’il était en vacances avec une femme beaucoup plus âgée que lui, ou quelque chose comme ça, et tout le monde en parle. Tout ce qu’il fait va être un sujet de conversation. Si vous partez en vacances avec une femme plus âgée, assurez-vous que ce soit votre mère ! Parce qu’à ce stade, quoi qu’il arrive, il y aura des discussions et il y aura beaucoup de distractions », a lancé Adu.