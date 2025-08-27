Menu Rechercher
Le FC Barcelone prête Iñaki Peña à Elche

Par Aurélien Macedo
1 min.
Iñaki Peña avec le FC Barcelone @Maxppp

Joan Garcia arrivé de l’Espanyol de Barcelone, Wojciech Szczesny en doublure et Marc-André ter Stegen à l’infirmerie, le FC Barcelone dispose d’un secteur complet au niveau des gardiens. Ainsi, la porte du départ était montrée à Iñaki Peña, d’autant que son départ permettrait d’enregistrer le nouveau contrat de Wojciech Szczesny.

FC Barcelona
Iñaki Peña extends contract and leaves on loan for Elche.
Finalement, celui-ci intervient maintenant puisque le joueur de 26 ans vient de prolonger jusqu’en juin 2029 tout en étant prêté du côté d’Elche. «Accord trouvé entre le FC Barcelone et le joueur de l’équipe première Iñaki Peña pour prolonger son contrat jusqu’au 30 juin 2029. Un accord a également été trouvé entre le FC Barcelone et l’Elche Club de Fútbol pour que le gardien soit prêté pour cette saison jusqu’au 30 juin 2026», peut-on lire dans un communiqué.

