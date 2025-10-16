Un club argentin légendaire au bord de la faillite

15 championnats argentins, la Copa Libertadores 2014, la Copa Sudamericana 2002, le palmarès de San Lorenzo est impressionnant. Ezequiel Lavezzi, Ivan Cordoba, Pablo Zabaleta ou encore José Luis Chilavert, le club argentin a accueilli de nombreux joueurs de talents. Et si sportivement le club connaît un exercice honorable avec une sixième place du groupe B du championnat argentin, en coulisses c’est plus compliqué.

Ainsi, le club argentin qui est connu pour être l’équipe de cœur du pape François récemment décédé fait face à de gros problèmes financiers. Selon TyC Sports, San Lorenzo doit régler une dette de 4,4 millions d’euros d’ici le 19 octobre envers le fonds suisse AIS Investment Fund. Risquant la faillite, San Lorenzo n’a plus de recours juridique pour échapper à cette note et va devoir la régler sous peine de banqueroute.