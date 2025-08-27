Le FC Barcelone fait face à une nouvelle galère très sérieuse

La fin du mois d’août va, encore, être très compliquée du côté de Barcelone. Il y a plusieurs dossiers chauds bien connus de tous, comme celui des enregistrements de joueurs à régler. Plusieurs joueurs de l’effectif comme Gerard Martin, Marc Bernal, Wojciech Szczęsny et Roony Bardghji ne peuvent toujours pas jouer en Liga, et la fin de la période autorisant les clubs à inscrire les joueurs s’approche à grands pas. Du coup, le champion d’Espagne en titre va sûrement devoir se débarrasser d’un ou de plusieurs joueurs d’ici le 1er septembre.

Le cas Fermin Lopez phagocyte ainsi l’actualité du côté de la Ciudad Condal, avec cette grosse offre de Chelsea qui est arrivée ces dernières heures. Le FC Barcelone est prêt à dire oui, et la balle est donc dans le camp du milieu de terrain de 22 ans. Mais en même temps, il y a un autre cas très sensible et chaud à régler au plus vite : le stade. Le Camp Nou n’est toujours pas prêt, les travaux ayant pris du retard, et le club qui a joué ses 2 premiers matchs à l’extérieur doit se trouver un stade au plus vite, notamment pour ce match du 14 septembre face à Valence.

La Liga met des bâtons dans les roues

Le club avait notamment demandé à disputer ce match de la 4e journée de Liga à Valence - le prochain sera joué contre le Rayo à l’extérieur - mais la Liga a refusé la pétition catalane. Le Camp Nou ne sera donc pas disponible, tout comme le Stade Olympique de Montjuïc, où le Barça a joué ces derniers temps, puisqu’un concert y sera organisé au même moment. L’idée de jouer à Montilivi, le stade de Girona, à 100km de Barcelone, a été écartée. Comme l’indique Marca, le Barça a finalement choisi le Stade Johan Cruyff, où évolue le Barça B et où a été disputé le Trophée Gamper cet été.

Mais là aussi, la Liga a dit non. D’abord, à cause du nombre de spectateurs trop bas du stade - 6000 places - alors que la Liga exige aux clubs de première division un minimum de 15000 places. Le club va donc devoir négocier avec la Liga, prétextant notamment qu’il s’agit d’un match ponctuel, mais à un peu plus de deux semaines, ça s’annonce très compliqué et le Barça n’a toujours pas de stade. La problématique va aussi se poser avec la Ligue des Champions, mais le club espère que d’ici les premiers matchs à domicile, le Camp Nou sera prêt. Et Montjuïc serait le plan B. Quoi qu’il en soit, l’écurie blaugrana devra donner sa réponse définitive à l’UEFA demain…