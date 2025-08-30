Menu Rechercher
La blessure de Gavi inquiète le Barça

Par André Martins
1 min.
Gavi, milieu de terrain du FC Barcelone @Maxppp

Alors que Gavi n’a pas pu terminer la séance d’entraînement de vendredi matin en raison de douleurs au genou, le journal AS révèle que le Barça s’inquiète pour son joueur, qui a déjà été éloigné des terrains pendant un an à cause d’une rupture complète du ligament croisé antérieur du genou droit, suivie d’une lésion du ménisque latéral.

L’international espagnol (28 sélections, 5 buts) n’a pas pu réaliser les examens médicaux nécessaires, car son genou était encore enflé. Une fois l’hématome disparu, les services médicaux des Blaugranas pourront évaluer plus précisément la gravité de la blessure. En attendant, Gavi est d’ores et déjà forfait pour le match contre le Rayo Vallecano, ce dimanche soir, et devrait très probablement manquer d’autres rencontres par la suite. Gavi a été utilisé comme remplaçant lors des deux premiers succès du Barça en Liga.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (11)
Liga
Barcelone
Gavi

Liga Liga
Barcelone Logo Barcelone
Gavi Gavi
