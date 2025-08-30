La blessure de Gavi inquiète le Barça

Alors que Gavi n’a pas pu terminer la séance d’entraînement de vendredi matin en raison de douleurs au genou, le journal AS révèle que le Barça s’inquiète pour son joueur, qui a déjà été éloigné des terrains pendant un an à cause d’une rupture complète du ligament croisé antérieur du genou droit, suivie d’une lésion du ménisque latéral.

L’international espagnol (28 sélections, 5 buts) n’a pas pu réaliser les examens médicaux nécessaires, car son genou était encore enflé. Une fois l’hématome disparu, les services médicaux des Blaugranas pourront évaluer plus précisément la gravité de la blessure. En attendant, Gavi est d’ores et déjà forfait pour le match contre le Rayo Vallecano, ce dimanche soir, et devrait très probablement manquer d’autres rencontres par la suite. Gavi a été utilisé comme remplaçant lors des deux premiers succès du Barça en Liga.