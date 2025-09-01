MHSC : Teji Savanier sur le marché pour 0 €

À quelques heures de la fin du mercato estival, Teji Savanier est toujours un joueur de Montpellier. Pour le plus grand bonheur du club héraultais puisque c’est lui qui a été l’auteur du but égalisateur d’un superbe coup franc, moins d’une dizaine de minutes après son entrée en jeu, vendredi contre Amiens (1-1) à La Mosson.

La suite après cette publicité

Malgré tout, un départ peut encore intervenir d’ici lundi soir 20h. Celui qui totalise dans sa carrière 45 buts et 34 passes décisives en 183 matches avec le MHSC se cherche une porte de sortie. Après avoir été proche de rejoindre Al Tawoon qui a finalement recruté Angelo Fulgini, l’ancien international olympique tricolore est sur le marché pour zéro euro… À suivre.