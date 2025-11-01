BL : Leipzig bat Stuttgart et reprend la 2e place, première victoire pour le Borussia Mönchengladbach

Le RB Leipzig reprend la place de dauphin en Bundesliga. Après la victoire du Borussia Dortmund à Augsbourg ce vendredi, le RBL a battu difficilement Stuttgart (3-1) pour le compte de la 9e journée. Déjà décisif contre Augsbourg le week-end dernier, Yan Diomande a de nouveau brillé en ce samedi après-midi à la Red Bull Arena, tout comme Romulo Cruz. Les hommes d’Ole Werner enregistrent une septième victoire cette saison en championnat et recollent à deux points du Bayern Munich, au classement, avant le choc entre le club bavarois et le Bayer Leverkusen en début de soirée (18h30).

Dans les autres rencontres de ce multiplex de 15h30 en Bundesliga, le Borussia Mönchengladbach a décroché sa première victoire en terrassant Sankt Pauli (0-4). Les pensionnaires du Borussia-Park montent à la 16e place, celle de barragiste. Avant d’aller à Naples en Ligue des Champions, Francfort a concédé le nul à Heidenheim, dernier du classement (1-1). Mayence a aussi été tenue en échec par le Werder Bremen (1-1), tandis que l’Union Berlin et Fribourg se sont quittés sur un score vierge (0-0).

Les résultats du multiplex de 15h30 :

FC Heidenheim 1-1 Francfort : Budu Zivzivadze (32e) / Rasmus Kristensen (55e)

Mayence 1 - 1 Werder Bremen : Silvan Widmer (36e) / Jens Stage (85e)

RB Leipzig 3 - 1 Stuttgart : Jeff Chabot (45e, CSC), Yan Diomande (53e) et Romulo Cruz (90e+1) / Tiago Tomás (65e)

Sankt Pauli 0 - 4 Borussia Mönchengladbach : Haris Tabakovic (15e et 40e), Shuto Machino (75e), et Oscar Fraulo (80e)

Union Berlin 0 - 0 Fribourg