Bundesliga

BL : Leipzig bat Stuttgart et reprend la 2e place, première victoire pour le Borussia Mönchengladbach

Par Kevin Massampu
1 min.
Rômulo @Maxppp
terminé - 15:30 Heidenheim 1 Francfort 1
terminé - 15:30 Mayence 1 Brême 1
terminé - 15:30 Leipzig 3 Stuttgart 1
terminé - 15:30 Sankt Pauli 0 M'gladbach 4
terminé - 15:30 Union Berlin 0 Fribourg 0

Le RB Leipzig reprend la place de dauphin en Bundesliga. Après la victoire du Borussia Dortmund à Augsbourg ce vendredi, le RBL a battu difficilement Stuttgart (3-1) pour le compte de la 9e journée. Déjà décisif contre Augsbourg le week-end dernier, Yan Diomande a de nouveau brillé en ce samedi après-midi à la Red Bull Arena, tout comme Romulo Cruz. Les hommes d’Ole Werner enregistrent une septième victoire cette saison en championnat et recollent à deux points du Bayern Munich, au classement, avant le choc entre le club bavarois et le Bayer Leverkusen en début de soirée (18h30).

Leipzig 3 45' (csc) J. Chabot 53' Y. Diomande 90'+1 Rômulo Stuttgart 1 65' Tiago Tomás

Dans les autres rencontres de ce multiplex de 15h30 en Bundesliga, le Borussia Mönchengladbach a décroché sa première victoire en terrassant Sankt Pauli (0-4). Les pensionnaires du Borussia-Park montent à la 16e place, celle de barragiste. Avant d’aller à Naples en Ligue des Champions, Francfort a concédé le nul à Heidenheim, dernier du classement (1-1). Mayence a aussi été tenue en échec par le Werder Bremen (1-1), tandis que l’Union Berlin et Fribourg se sont quittés sur un score vierge (0-0).

Les résultats du multiplex de 15h30 :

FC Heidenheim 1-1 Francfort : Budu Zivzivadze (32e) / Rasmus Kristensen (55e)

Mayence 1 - 1 Werder Bremen : Silvan Widmer (36e) / Jens Stage (85e)

RB Leipzig 3 - 1 Stuttgart : Jeff Chabot (45e, CSC), Yan Diomande (53e) et Romulo Cruz (90e+1) / Tiago Tomás (65e)

Sankt Pauli 0 - 4 Borussia Mönchengladbach : Haris Tabakovic (15e et 40e), Shuto Machino (75e), et Oscar Fraulo (80e)

Union Berlin 0 - 0 Fribourg

Bundesliga
Heidenheim
Francfort
Mayence
Brême
Leipzig
Stuttgart
Sankt Pauli
M'gladbach
Union Berlin
Fribourg

