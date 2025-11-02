Bayern Munich : la date du retour de Jamal Musiala dévoilée

Jamal Musiala se rapproche enfin d’un retour sur les terrains. Le milieu offensif du Bayern Munich, blessé le 5 juillet dernier lors de la Coupe du Monde des clubs contre le PSG (fracture du péroné), a repris l’entraînement et effectué ses premiers pas sur le terrain jeudi. Après plusieurs mois de rééducation, le joueur allemand progresse bien et se concentre désormais sur son travail de course pour retrouver son rythme.

Le directeur sportif du Bayern, Max Eberl, a précisé, après la victoire contre le Bayer Leverkusen, qu’il pourrait faire ses premières minutes dès décembre : « nous pensons qu’il pourra retrouver le groupe en décembre et peut-être même jouer quelques minutes, afin d’être à 100 % en janvier. » Le Bayern attend avec impatience le retour de son joueur clé avant un calendrier chargé comprenant les matchs contre Stuttgart, Sporting, Mainz et Heidenheim.