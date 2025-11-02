BL : réduit à 9, Hambourg s’écroule à Cologne

La hiérarchie a été respectée cet après-midi entre Cologne et Hambourg. Neuvièmes de Bundesliga, les locaux se sont imposés au terme d’un match décousu et hachuré, qui aura vu le promu être réduit à 9. Ragnar Ache avait ouvert le score pour Cologne après une partie de billard (25e). Florian Kainz avait porté le coup de grâce après la pause, avant que le Français Jean-Luc Dompé n’égalise (61e).

Suite aux expulsions de Pherai (79e), auteur d’un geste non maîtrisé deux minutes après son entrée, et Fabio Vieira (83e), El Mala et Kaminski tuaient le match. Le premier, suivi par le PSG, était buteur sur un service du second au bout d’une contre-attaque (90+4e), puis les rôles s’inversaient à peine cinq minutes plus tard (90+9e). Cologne passe 6e du classement de Bundesliga, grâce à sa victoire. Hambourg est 13e.