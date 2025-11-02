Menu Rechercher
Commenter
Bundesliga

BL : réduit à 9, Hambourg s’écroule à Cologne

Par Jordan Pardon
1 min.
Said El Mala @Maxppp
Cologne 4-1 Hambourg

La hiérarchie a été respectée cet après-midi entre Cologne et Hambourg. Neuvièmes de Bundesliga, les locaux se sont imposés au terme d’un match décousu et hachuré, qui aura vu le promu être réduit à 9. Ragnar Ache avait ouvert le score pour Cologne après une partie de billard (25e). Florian Kainz avait porté le coup de grâce après la pause, avant que le Français Jean-Luc Dompé n’égalise (61e).

La suite après cette publicité

Classement général Bundesliga

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Bayern Munich Bayern Munich 27 9 +29 9 0 0 33 4
2 Logo Leipzig Leipzig 22 9 +9 7 1 1 19 10
3 Logo Dortmund Dortmund 20 9 +9 6 2 1 15 6
4 Logo Stuttgart Stuttgart 18 9 +4 6 0 3 14 10
5 Logo Leverkusen Leverkusen 17 9 +4 5 2 2 18 14
6 Logo Hoffenheim Hoffenheim 16 9 +3 5 1 3 18 15
7 Logo Cologne Cologne 14 9 +4 4 2 3 16 12
8 Logo Francfort Francfort 14 9 +3 4 2 3 22 19
9 Logo Brême Brême 12 9 -4 3 3 3 13 17
10 Logo Union Berlin Union Berlin 11 9 -4 3 2 4 11 15
11 Logo Fribourg Fribourg 10 9 -2 2 4 3 11 13
12 Logo Wolfsbourg Wolfsbourg 8 9 -5 2 2 5 11 16
13 Logo Hambourg Hambourg 8 9 -7 2 2 5 8 15
14 Logo Augsbourg Augsbourg 7 9 -9 2 1 6 12 21
15 Logo Sankt Pauli Sankt Pauli 7 9 -10 2 1 6 8 18
16 Logo M'gladbach M'gladbach 6 9 -8 1 3 5 10 18
17 Logo Mayence Mayence 5 9 -7 1 2 6 10 17
18 Logo Heidenheim Heidenheim 5 9 -9 1 2 6 8 17
Voir le classement complet

Suite aux expulsions de Pherai (79e), auteur d’un geste non maîtrisé deux minutes après son entrée, et Fabio Vieira (83e), El Mala et Kaminski tuaient le match. Le premier, suivi par le PSG, était buteur sur un service du second au bout d’une contre-attaque (90+4e), puis les rôles s’inversaient à peine cinq minutes plus tard (90+9e). Cologne passe 6e du classement de Bundesliga, grâce à sa victoire. Hambourg est 13e.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Bundesliga
Cologne
Hambourg

En savoir plus sur

Bundesliga Bundesliga
Cologne Logo 1. FC Cologne
Hambourg Logo Hambourg SV
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier