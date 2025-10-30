Frédéric Antonetti quitte Bastia

La journée est agitée du côté de Bastia. Toujours à la recherche de sa première victoire dans cette saison de Ligue 2 (4 nuls et 7 défaites), le club corse s’est séparé de son entraîneur, Benoît Tavenot, dans la matinée. Quelques heures plus tard seulement, c’est désormais au tour de Frédéric Antonetti de faire ses bagages, lui qui occupait le poste de coordinateur sportif. Il a par ailleurs refusé de prendre la suite de Tavenot sur le banc de touche.

«Fidèle à ma ligne de conduite, j’assume ma part de responsabilité dans la situation d’échec actuelle du club. J’ai donc décidé de quitter mes fonctions avec effet immédiat», écrit l’ancien technicien de 64 ans, reconnaissant au passage avoir sous-estimé le rôle de sa fonction. «Cela n’arrachera jamais l’amour que je porte à mon club depuis 1972, date à laquelle j’y suis entré pour ne jamais plus en sortir, même si ma carrière m’en a souvent éloigné» conclut l’homme de 64 ans. Il déplore également une «confrontation tendue avec une frange radicale d’individus au centre d’entraînement».