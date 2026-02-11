Le vilain tacle de Flick au Real Madrid

L’entraîneur du FC Barcelone n’a pas perdu son humour. En conférence de presse avant le choc face à l’Atlético de Madrid ce jeudi (21h), Hansi Flick (60 ans) a décidé de tacler le rival éternel du club, le Real Madrid. Face aux médias, le technicien allemand a notamment répondu à une question osée d’un journaliste au sujet de la faible adversité rencontrée par les Blaugranas durant la Coupe du Roi, notifiant que le Barça avait peu de mérite d’être en demi-finale de la compétition sans avoir affronté une équipe de La Liga. Flick a alors déclaré avec un air détendu. « Demandez au Real Madrid ».

Avec une touche humoristique, l’Allemand a en effet rappelé à la presse que les Merengues avaient été éliminés par Albacete en 8es de finale (3-2), une équipe classée 16e de deuxième division espagnole avant le coup d’envoi. Face aux Colchoneros demain, la troupe de Flick devra donc prouver qu’ils ont le niveau face à une grande écurie du pays. Pour rappel, ce sont d’ailleurs les hommes de Diego Simeone qui avait quitté la compétition en demi-finale face à eux l’an passé (0-1 à l’aller et 4-4 au retour).