Barça : Marcus Rashford forfait contre l’Atlético

Ce matin, la presse catalane a remarqué les absences de Raphinha et de Marcus Rashford à l’entraînement. Les Blaugranas n’ont pas communiqué sur l’état de santé du Bréslien, mais il devrait rater la demi-finale de Coupe du Roi contre l’Atlético de Madrid. Tout comme l’Anglais, touché au genou.

«Le joueur de l’équipe première Marcus Rashford souffre d’une douleur au genou gauche après avoir reçu un coup lors du match contre Majorque samedi au Spotify Camp Nou. Le joueur manquera le match de la Copa del Rey de jeudi contre l’Atlético de Madrid», indique le communiqué des Culés.