Menu Rechercher
Commenter 6
Officiel Coupe du Roi

Barça : Marcus Rashford forfait contre l’Atlético

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Rashford face à Bruges @Maxppp
Atlético Barcelone

Ce matin, la presse catalane a remarqué les absences de Raphinha et de Marcus Rashford à l’entraînement. Les Blaugranas n’ont pas communiqué sur l’état de santé du Bréslien, mais il devrait rater la demi-finale de Coupe du Roi contre l’Atlético de Madrid. Tout comme l’Anglais, touché au genou.

La suite après cette publicité
FC Barcelona
𝐌𝐄𝐃𝐈𝐂𝐀𝐋 𝐑𝐄𝐏𝐎𝐑𝐓

The first team player Marcus Rashford has pain in his left knee after taking a blow in the game against Mallorca on Saturday at Spotify Camp Nou. 

The player will miss Thursday's Copa del Rey game against Atlético Madrid.
Voir sur X

«Le joueur de l’équipe première Marcus Rashford souffre d’une douleur au genou gauche après avoir reçu un coup lors du match contre Majorque samedi au Spotify Camp Nou. Le joueur manquera le match de la Copa del Rey de jeudi contre l’Atlético de Madrid», indique le communiqué des Culés.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (6)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Roi
Barcelone
Marcus Rashford

En savoir plus sur

Coupe du Roi Coupe du Roi
Barcelone Logo Barcelone
Marcus Rashford Marcus Rashford
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier