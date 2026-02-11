Coupe du Roi
Barça : Marcus Rashford forfait contre l’Atlético
1 min.
Ce matin, la presse catalane a remarqué les absences de Raphinha et de Marcus Rashford à l’entraînement. Les Blaugranas n’ont pas communiqué sur l’état de santé du Bréslien, mais il devrait rater la demi-finale de Coupe du Roi contre l’Atlético de Madrid. Tout comme l’Anglais, touché au genou.
FC Barcelona @FCBarcelona – 12:46
𝐌𝐄𝐃𝐈𝐂𝐀𝐋 𝐑𝐄𝐏𝐎𝐑𝐓Voir sur X
The first team player Marcus Rashford has pain in his left knee after taking a blow in the game against Mallorca on Saturday at Spotify Camp Nou.
The player will miss Thursday's Copa del Rey game against Atlético Madrid.
«Le joueur de l’équipe première Marcus Rashford souffre d’une douleur au genou gauche après avoir reçu un coup lors du match contre Majorque samedi au Spotify Camp Nou. Le joueur manquera le match de la Copa del Rey de jeudi contre l’Atlético de Madrid», indique le communiqué des Culés.
